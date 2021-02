’Misschien het ideale moment voor PSV-huisstijl’

PSV-trainer Roger Schmidt knuffelt zijn speler Mohamed Ihattaren. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Tijdens de generale tegen FC Twente (3-0) was het net of PSV-trainer Roger Schmidt wat videobanden en dvd’s uit de succesvolle clubhistorie had afgestoft. De normaal in zijn eigen filosofie volhardende Duitser hanteerde de Eindhovense ’huisstijl’, die vanavond ongetwijfeld ook in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi tegen Ajax zal worden gebruikt. Voormalig PSV’ers Danny Koevermans (42) en Ernie Brandts (65) snappen dat wel.