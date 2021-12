Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Het is 1-0 voor Red Bull’

„We hadden niet genoeg snelheid”, aldus Wolff, die zag dat Hamilton tijdens zijn beslissende rondje(s) geen gebruikmaakte van een slipstream van bijvoorbeeld teamgenoot Valtteri Bottas. „Red Bull heeft dat beter gedaan, dus de complimenten aan hen. Maar alsnog was Max Verstappen ook zonder slipstream in zijn laatste rondje erg snel. Dit is een les voor ons. Vandaag is het 1-0 voor Red Bull.”

Nadeel

Hamilton start vanaf de tweede plek in Abu Dhabi, op de medium-band. Verstappen begint vanaf pole op het zachtere soft-rubber. „Ik hoop dat het starten op softs een nadeel is”, stelt Wolff. „Maar misschien is dat niet zo. Het zijn twee verschillende strategieën en we zien zondag wat werkt. Red Bull was in de kwalificatie niet te verslaan voor ons. Misschien werkten de iets koelere omstandigheden dit keer in hun voordeel, want wij kregen de banden niet echt aan de praat.”

Bandenleverancier Pirelli verwacht dat een een-stopper zondag de beste optie is voor de teams op het vernieuwde Yas Marina Circuit. Zowel vanaf de softs (Verstappen) als op de mediums (Hamilton) zou dat kunnen.

Opwindender

Wolff: „Die verschillende opties maken het nog opwindender morgen. Een twee-stopper sluit ik ook zeker niet uit. Wij zagen aardig wat slijtage van de zachtste banden vrijdag, en natuurlijk wat minder bij de medium-banden. Ik heb er geen twijfel over dat beide coureurs hard zullen racen. Het gaat immers om de Formule 1-titel. Maar ik heb er ook vertrouwen in dat het clean gaat.”

