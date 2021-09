FC Groningen werkt zich naar een punt in Derby van het Noorden

Veerman, de schipper die niet naar AZ mocht overvaren, fungeerde bij de openingstreffer als aangever. Na balverlies van Marin Sverko hield hij het overzicht en zette Tibor Halilovic alleen voor de keeper. Die verraste doelman Peter Leeuwenburgh met een schot in de korte hoek.

Dat Heerenveen weigerde om Veerman voor 4,5 miljoen euro naar Alkmaar te laten vertrekken betaalde zich dus al snel uit. De middenvelder van de Friezen vergeleek zich de afgelopen tijd wel eens met Azor Matusiwa, de Groninger, die op de valreep voor een soortgelijk bedrag aan Stade Reims werd overgedaan.

Matusiwa was een van de vijf spelers die FC Groningen op de laatste transferdag verliet. Op de drukste dag in de vijftigjarige historie van de club onder zijn huidige naam kwamen er ook vijf nieuwe spelers bij. Daarvan begon alleen Laros Duarte in de basis, zaten Daleho Irandust en Yahya Kalley op de bank en hoorden Sebastian Tounekti en Lucas Gomes niet tot de wedstrijdselectie. Er ontbraken ook twee beoogde basisspelers. Wessel Dammers raakte geblesseerd, spits Jorgen Strand Larsen was ziek.

Trainer Danny Buijs moest op de bank bij FC Groningen toch al helemaal opnieuw beginnen. Zijn ploeg speelde een helft lang onsamenhangend en bracht Heerenveen geen moment in verlegenheid. Dat was na de rust wel anders. Groningen, met drie nieuwkomers, gooide veel meer energie in de wedstrijd. Irandust haalde bij zijn eerste actie al de achterlijn, maar Cyril Ngonge trof uit diens voorzet de paal.

De aanvaller, die overkwam van RKC Waalwijk, deed het bij de zoveelste hoekschop voor de thuisploeg beter. Hij kopte onberispelijk raak. Pas na die gelijkmaker werd het een echte derby, met opstootjes en animositeit binnen en buiten de lijnen. FC Groningen bleef lang de bovenliggende partij. Een tweede gele en dus rode kaart voor Mike te Wierik bracht daar geen verandering in. Maar een winnaar kwam er niet in de Euroborg.