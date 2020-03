Trainer John van den Brom furieus na nederlaag FC Utrecht

De RKC’ers vieren feest na de winnende goal van Darren Maatsen, terwijl Mark van der Maarel (l) de teleurstelling in zijn eentje verwerkt. Ⓒ FOTO ANP

Bij FC Utrecht, dat woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB-beker Ajax ontvangt, kwam de 2-1 nederlaag bij hekkensluiter RKC Waalwijk hard aan. De ploeg van trainer John van den Brom was nog wel op voorsprong gekomen door een goal van Gyrano Kerk, maar nam in de tweede helft zo opzichtig gas terug, dat RKC via Sow en Darren Maatsen de wedstrijd naar zich toe kon trekken. „Dit is een kwalijke zaak. We mogen onszelf dit aanrekenen”, aldus een aangeslagen Mark van der Maarel.