Ten Hag met United weggevaagd door City en weergaloze Haaland

Als een werveldwind stormde de ploeg van trainer Pep Guardiola over Manchester United - weer zonder Cristiano Ronaldo in de basis - heen de eerste helft. Phil Foden had maar acht minuten nodig om de 1-0 op het scorebord te zetten en dat was op dat moment niet gek, want het was puur wachten op een treffer. Ondanks een spervuur aan aanvallen, leek United de schade ’te beperken’ en de rust met maar 1-0 in te gaan.

Daar dacht Erling Haaland anders over. Eerst kopte hij in de 34e minuut een corner binnen.

Erling Haaland viert een van zijn treffers. Ⓒ ANP/HH

De Noor werd daar merkwaardig genoeg gedekt door Christian Eriksen, niet de grootste speler en beste kopper in de United-selectie. Ondertussen konden de United-fans het niet meer aanzien. Zij verlieten nog voor rust het stadion.

Drie minuten later maakte hij zijn tweede treffer, na een weergaloze assist van Kevin De Bruyne. Om het nog erger te maken was het Foden die - op aangeven van Haaland - ook de 4-0 kon binnentikken.

Ten Hag greep in de rust en wisselde de dolgedraaide Tyrell Malacia. Ook Raphael Varane - die totaal geen grip had op Haaland - werd geslachtofferd door de Nederlandse trainer.

Antony deed zowaar wat terug voor Manchester United. Op de voor hem karakteristieke wijze krulde hij vanaf rechts met zijn linkervoet de bal in de verre hoek: 4-1.

Een eretreffer bleek, want even later was daar weer het fenomeen Haaland, die de 5-1 binnentikte en zijn derde hattrick al voor City aantekende. En niet alleen hij maakte een hattrick, want in de 73e minuut maakte ook Foden - weer op aangeven van Haaland - een hattrick: 6-1. Een ongekende oorwassing.

Invaller Anthony Martial kopte nog de 6-2 binnen, maar het was een doekje voor het bloeden, al kreeg United in de laatste minuut nog een strafschop om de score nog wat dragelijker te maken. Martial zette zich achter de bal: 6-3 en direct ook de pijnlijke eindstand voor een afdruipende Ten Hag.