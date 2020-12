Memphis Depay zorgt voor verrassing en wint met Lyon bij Paris Saint-Germain

Memphis Depay was gewoon van de partij bij Lyon. Door een lichte spierblessure was de aanvoerder van de Franse ploeg in de aanloop naar de topper nog een twijfelgeval. Hij ging in de 78e minuut naar de kant.

Mitchel Bakker speelde bij PSG de gehele wedstrijd, Kylian Mbappé viel in de 65e minuut in. Maar ook de Franse international kon in de slotfase de vierde competitienederlaag niet voorkomen. Neymar en Moise Kean faalden eveneens in de afwerking.

Op de ranglijst zakte PSG van de eerste naar de derde plaats. Lyon staat tweede, met evenveel punten als Lille. De nieuwe koploper heeft een beter doelsaldo. Lille versloeg eerder op zondag op eigen veld Bordeaux met 2-1. Sven Botman kwam het hele duel bij de thuisclub in actie.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1