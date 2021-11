Wat wil Mercedes bereiken met protest tegen uitblijven straf Max Verstappen?

Om 15.00 uur Nederlandse tijd begint een video-conferentie met een afvaardiging van zowel Mercedes als Verstappens team Red Bull Racing. In die call zitten dan ook de stewards die afgelopen weekeinde actief waren in Brazilië. Zoals gewoonlijk bestaat de wedstrijdleiding in Doha – waar de aankomende race wordt gehouden – weer uit andere personen.

Mercedes moet de stewards kunnen aantonen dat er sprake is van ‘significant en relevant’ nieuw bewijs, dat ten tijde van de beslissing niet beschikbaar was. Verstappen en Hamilton kwamen in ronde 48 van de Braziliaanse Grand Prix, nadat het tweetal laat remde, buiten de baan terecht en konden hun weg daarna vervolgen. Elf ronden later haalde Hamilton de Nederlander alsnog in en won de race. De zevenvoudig wereldkampioen noemde het een duel dat bij het gevecht om de wereldtitel hoort.

Mercedes is ervan overtuigd dat de dinsdag door de Formule 1 verspreide, ‘on-board-beelden’ zorgen voor nieuwe elementen in de casus. Tijdens de race vonden de stewards het niet nodig om een nader onderzoek te starten en lieten ze beide kemphanen doorvechten óp de baan. Wedstrijdleider Michael Masi zei na de race dat alleen de op de televisie uitgezonden beelden op dat moment beschikbaar waren voor de mannen die het oordeel velden.

Bekijk ook: Hoorzitting Mercedes versus Max Verstappen donderdag in Doha

Na de hoorzitting van vandaag moet worden beslist of er inderdaad sprake is van nieuw bewijs en de stewards het voorval verder gaan onderzoeken. Bij een ‘nee’ van de Braziliaanse wedstrijdleiding is de zaak afgedaan. Red Bull vroeg eerder dit jaar een Right of Review aan na de crash van Verstappen op Silverstone, maar op de donderdag voor de Grand Prix van Hongarije werd dat verzoek weggewoven.

Wordt het verzoek wel gehonoreerd, dan komt er nóg een hoorzitting om de zaak te bespreken. Dat zou dan later vandaag of morgen gebeuren.

Bekijk ook: Max Verstappen verkent circuit in Doha alvast

In Brazilië vond Mercedes dat Verstappen een tijdstraf van zeker vijf seconden verdiende. Het lijkt evenwel onmogelijk om die sanctie nu nog met terugwerkende kracht door te voeren. Verstappen finishte 3 seconden voor Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas en zou in dat geval terugvallen naar plek drie en dus ook drie WK-punten inleveren. Maar de Nederlander had daar tijdens de race geen benul van en had bij een direct gekregen straf de voorsprong op de Fin vermoedelijk boven de vijf seconden gehouden.

Luister ook naar de nieuwste Formule 1-podcast van De Telegraaf met voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren: