De arbitrage is schuldig aan het drama Virgil van Dijk

Valentijn Driessen. Ⓒ René Bouwman

Terechte ontsteltenis in Nederland, maar tevens in Engeland over de waanzinnige actie waarmee Virgil van Dijk uit de wedstrijd werd geschopt bij Everton-Liverpool door doelman Jordan Pickford. Als het tegenzit dan mist de aanvoerder van Oranje niet alleen de opwindende Champions League-dubbel met Liverpool tegen Ajax en de ontknoping van de Nations League, maar dan is zijn meespelen met het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap volgende zomer hoogst twijfelachtig.