ADO Den Haag haalt ’strijder’ weg bij Ajax

De 21-jarige verdediger ondertekende een contract voor drie jaar in Den Haag. De linksback speelde in de afgelopen drie jaar 41 wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Tot een debuut in de Eredivisie kwam het nog niet. Kemper zat één keer bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht en lag nog één jaar vast in Amsterdam. De Noord-Hollander speelde in de jeugd jarenlang voor FC Volendam. In 2016 stapte Kemper over naar Ajax.

Energiek en veelzijdig

„Boy is een strijder en een échte verdediger, die altijd alles geeft. Hij is een energieke, fitte en veelzijdige verdediger, die ook goed kan voetballen”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO.

„Het halen van spelers van de topclubs en hun beloftenploegen is al vaker een goede zet gebleken. Daar moet je het soms van hebben. Je weet dat de basis dan goed is. Dat is bij Boy ook aan de orde. Hij kan een mooie voetbaltoekomst tegemoet gaan.”