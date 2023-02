Humphries haalt gram na missen Premier League met duizelingwekkend gemiddelde

De Engelsman boekte een 6-1 zege tegen Luke Woodhouse en gooide een gemiddelde van 119.15 punten per drie pijlen (het wereldrecord is 123.53). Hij besliste de wedstrijd met een finish van 150. Desondanks was er weinig vreugde zichtbaar bij Humphries, die zijn eerste wedstrijd speelde sinds de line-up van Premier League of Darts bekend werd gemaakt.

Vijf toernooizeges

De nummer vijf van de wereld leek zo ongeveer een zekerheidje voor de Premier League na een topseizoen met vijf toernooizeges en twee halve finales op majors (Grand Slam of Players Championship Finals). Maar de gewezen wereldkampioen bij de jeugd werd gepasseerd.

„Ik zal niet ontkennen dat ik enorm teleurgesteld ben dat ik niet uitgenodigd ben voor de Premier League Darts. Ik heb ontzettend hard gewerkt in 2022 om tot goede resultaten te komen: vijf rankingtitels en twee halve finales op de majors. Alles wat ik kan zeggen is dat ik enorm trots ben op mijn prestaties, ondanks het feit dat nu blijkt dat het niet genoeg was”, aldus Humphries.

Overigens won Humphries het toernooi niet. Hij verloor van de uiteindelijke winnaar Ryan Searle. Dirk van Duijvenbode, die eveneens het hoofd moest buigen voor Searle, was met een kwartfinaleplek de beste Nederlander.

Michael van Gerwen verloor al in de eerste ronde van zijn landgenoot Geert Nentjes (6-5), die een ronde later weer geklopt werd. Raymond van Barneveld strandde in de tweede ronde tegen eveneens een Nederlander: Jurjen van der Velde (6-4). Van der Velde ging even later ten onder tegen Van Duijvenbode.