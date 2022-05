Degradatiezorgen Weghorst en Burnley nemen toe, einde verhaal Watford

Hoewel Villa-trainer Steven Gerrard sterspeler Philippe Coutinho op de bank hield, stond het na 7 minuten al 0-1 op Turf Moor via Danny Ings. Na een halfuur maakte Emiliano Buendía de tweede voor de bezoekers en Ollie Watkins tekende vlak na de pauze voor treffer nummer drie. Invaller Pieters droeg nog bij aan het licht verzachten van de pijn. In de blessuretijd gaf hij de assist op de eretreffer van Maxwel Cornet.

Burnley staat na de nederlaag nog altijd zestiende in de Premier League, maar de verschillen zijn miniem. Bovendien heeft Leeds United een duel minder gespeeld en Everton zelfs twee.

Watford degradeert

Ondertussen is het doek definitief gevallen voor Watford. Op bezoek bij Crystal Palace werd er met 1-0 verloren dankzij een rake strafschop van Wilfried Zaha na een halfuur spelen. Bij de gasten kreeg Hassane Kamara in de tweede helft ook nog de rode kaart.

Chelsea deed ondertussen geen goede zaken om ver achter Manchester City en Liverpool de nummer drie te worden in de Premier League. The Blues leken in eigen huis eenvoudig te winnen van Wolverhampton Wanderers, maar in de slotfase gaf het een 2-0 voorsprong uit handen. Romelu Lukaku scoorde in een tijdsbestek van drie minuten beide doelpunten voor de thuisploeg, waarvan een uit een strafschop. Daarmee leek de buit binnen, maar in de slotfase ging het helemaal mis. Francisco Trincão deed tien minuten voor wat terug en Conor Coady tekende in de 97e minuut voor de gelijkmaker met een rake kopbal.