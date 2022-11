Sterren Brazilië ’ziek door airco in stadions’

Onder anderen de geblesseerde sterspeler Neymar en de aanvaller van Manchester United zelf hadden er last van.

„Ik heb me een paar dagen minder gevoeld”, verklaarde Antony. „Ik was verkouden en had last van een pijnlijke keel. Het kan niet anders dan dat dit een gevolg is van de wijze waarop men hier in de stadions de klimatologische omstandigheden beïnvloedt.”

Qatar probeert via de airco te voorkomen dat spelers teveel last hebben van de klimatologische omstandigheden in het land, waar het ook in deze tijd van het jaar nog steeds warm is.