Tijdschema GP Bahrein: kwalificatie start om 16.00 uur

Verstappen was zaterdag verreweg de snelste tijdens de derde en laatste testdag in Bahrein, ook al ging hij niet eens ’volle bak’, zoals de Red Bull Racing-rijder zelf zei. „De auto voelt goed en ik heb het gewenste programma kunnen afwerken, dus dat is positief. Maar het heeft niet veel zin om naar de rondetijden te kijken, want niemand is nog voluit gegaan”, zei de wereldkampioen na afloop van 53 ronden in de nieuwe Red Bull, waarmee hij over drie dagen gezien de allersnelste rijder van het veld was.

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

„De nieuwe onderdelen die vandaag op de auto zaten, werkten goed en daar hoop je natuurlijk op. Ten opzichte van de eerste testdagen in Barcelona hebben we de auto sneller gemaakt.”

Het Mercedes van Lewis Hamilton kwam ondanks een revolutionaire nieuwe auto een stuk minder voor de dag en sprak zelf over een moeizame test. Toch weigert Verstappen zich rijk te rekenen. „Want zo gaat het toch altijd? Als iemand anders het goed doet, is het bij hen meteen zo van: oh, wij zijn niet de favoriet, hoor. En dan opeens: nou, we hebben het weer goed weten om te draaien in een week tijd, niet normaal. Dankjewel aan de fabriek en alle mensen daar. Vorig jaar waren er tijdens de testdagen ook zorgen bij Mercedes, maar waren ze uiteindelijk alsnog enorm sterk.”

22 races

Het seizoen telt vooralsnog 22 races. De Grand Prix van Rusland werd onlangs geschrapt vanwege de Russische inval in Oekraïne. De internationale autosportfederatie FIA zoekt nog naar een vervangend circuit. Zandvoort staat ook weer op de kalender, op 4 september.

Gedaanteverwisseling

De snelste auto’s ter wereld hebben een flinke gedaanteverwisseling ondergaan: grotere banden, veranderde voor- en achtervleugels en in het oog springende sidepods, de luchtinlaten aan de zijkant van de auto's. Vrijwel ieder team heeft een eigen nieuwe stroomlijn bedacht. De wijzigingen in de regels moeten ervoor zorgen dat de auto's makkelijker dichter achter elkaar kunnen rijden, zodat meer inhaalacties mogelijk zijn.

Vrije trainingen

Inmiddels zijn de eerste vrije trainingen verreden. Pierre Gasly (Alpha Tauri) was verrassend de snelste tijdens de eerste training van het seizoen, terwijl Max Verstappen daar als vijfde eindigde. De RedBull-coureur stelde een paar uur later orde op zaken tijdens training nummer twee, toen alleen Charles Leclerc (Ferrari) enigzins in de buurt kon blijven.

De Mercedessen hadden moeite om zich te onderscheiden. Zowel Lewis Hamilton als George Russell reed tijdens beide trainingen geen toptijden. Hamilton eindigde beide sessies in de middenmoot, terwijl Russell twee keer vierde werd.

Luister de Telegraaf Formule 1-podcast hier, hieronder, via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify en iedere andere podcast app:

Programma Grand Prix van Bahrein