Golfclash levert 20 miljoen dollar op in strijd tegen corona

Vooral de laatstgenoemde had lange tijd moeite met zijn slag. Op een veld met een lengte van 120 yard kan hij beduidend beter uit de voeten, al maakte hij zondag vanaf de fairway een fraaie birdie op de zevende hole.

The Match 2, zoals de wedstrijd werd genoemd, werd geteisterd door regenbuien die boven de golfbaan van de Medalist Golf Club in Hobe Sound in Florida hingen. Daardoor werd het begin van de wedstrijd, die live op televisie en internet werd uitgezonden, al 45 minuten vertraagd.

Mickelson en Brady liepen halverwege The Match drie slagen achter, maar kwamen daarna terug. Uiteindelijk bleven Woods en Manning het duo met een slag voor. Het viertal zamelde met de golfpartij 20 miljoen dollar in voor de bestrijding van het coronavirus.

Woods en Mickelson speelden in november 2018 in Las Vegas de eerste editie van ’The Match’. Ook daarbij was geen publiek aanwezig. Mickelson won in de play-off op de vierde extra hole en verdiende daarmee 9 miljoen dollar (circa 8,2 miljoen euro). Woods bleef met lege handen achter. Het geld, voornamelijk afkomstig van sponsors, ging destijds eveneens naar goede doelen.

Woods en Mickelson waren jarenlang elkaars grootste concurrenten die nauwelijks een woord wisselden, maar die animositeit is geleidelijk aan veranderd in een vriendschap. Woods, goed voor vijftien majorzeges, en ’Lefty’, vijfvoudig majorwinnaar, oefenen tegenwoordig vaak samen.

Brady won als quarterback met New England Patriots zes keer de Super Bowl. De inmiddels gestopte Manning werd vijf keer uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NFL.