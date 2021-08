Vuelta-leider Odd Christian Eiking heeft vier liter water nodig voor antidopingplas

De trucks van de Vuelta waren al lang onderweg naar Cordoba toen Eiking nog altijd in de antidopingcontrole zat. Het was 19.40 uur toen hij eindelijk de gevraagde hoeveelheid urine kon leveren. „In zo’n weer is dat geen makkie”, zei de Noorse leider van Intermarché -Wanty Gobert.

„Ik heb in dat uur vier liters waters gedronken. Ik denk dat het vocht al tot in de enkels is gezakt. Ik ben nu een waterman”, zei de verrassende Vuelta-leider, die wel nog een uur voor de boeg had om het rennershotel te bereiken. Primoz Roglic zou zeggen: „Welcome to my world.”