Laurine van Riesen breekt ribben en sleutelbeen bij keiharde crash, ook longkneuzing

De baanrenster was na na haar verschrikkelijke val even buiten bewustzijn. Gelukkig was al snel duidelijk dat ze buiten levensgevaar was.

Een woordvoerder van de Nederlandse baanploeg liet aan het begin van de (Nederlandse) middag het volgende laten weten: „Ze is goed bij, maar kan zich de val niet herinneren. Wel heeft ze duidelijk kunnen maken dat de pijn vooral haar schouder betreft. De teamarts is bij haar.”

De 33-jarige Van Riessen klapte tijdens de kwartfinales van de keirin met haar hoofd op de piste en werd met een brandcard afgevoerd. Ze was een van de kandidaten voor een medaille, mede omdat ze de laatste jaren op de Izu Velodrome trainde en keirin-wedstrijden reed. Ze voelde zich dus thuis op de baan, maar zag haar droom op hardhandige wijze uit elkaar klappen.

Van Riessen behaalde in 2010 een medaille op de Winterspelen in Vancouver. Dat deed ze op de 1000 meter langebaan. Van Riessen is de vriendin van Matthijs Büchli, die eerder deze week met Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg goud pakte op de teamsprint.

Büchli komt, net als Lavreysen, komend weekeinde ook zelf nog uit op de keirin, het onderdeel waarop hij in 2019 wereldkampioen werd en tevens zilver won tijdens de Zomerspelen in Rio 2016.