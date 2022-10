Max Verstappen over boycot: ’Het is genoeg geweest’

Verstappen werd gesteund door Red Bull. Ook teambaas Christian Horner en topadviseur Helmut Marko gaven op zondag geen interviews aan Sky, dat zeer prominent aanwezig is in de Formule 1-paddock.

„Dit hele jaar wordt er al gestookt en zijn ze niet respectvol, zeker één persoon in het bijzonder”, doelt Verstappen vermoedelijk op pitreporter Ted Kravitz. „Op een gegeven moment is het genoeg geweest. Dan accepteer ik het niet meer. Je kan niet in het verleden blijven leven. De sfeer op social media is giftig. Als je dan dit soort uitspraken doet op televisie, maak je het alleen maar erger. Ik tolereer het nu niet meer en heb besloten ze niet meer te woord te staan.”

Ted Kravitz in 2018. Ⓒ ANP/HH

„Dit weekeinde hebben we besloten een break te nemen. We willen als team onze grens aangeven. De volgende race zullen we onze medewerking weer verlenen”, stelt teambaas Horner. „Er moet wel een bepaalde balans zijn in commentaren. Soms is het geweldig, maar soms is het ook te veel belust op sensatie. Als er dan wordt gesteld dat Max het kampioenschap heeft gestolen vorig jaar, lijkt me dat geen objectief commentaar. En er zijn meerdere incidenten geweest.”