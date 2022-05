Toekomst Belgische Grand Prix nog altijd zeer ongewis

Volgend jaar komen China, Qatar en Las Vegas erbij op de kalender. Dat betekent ook dat er zeker één of meerdere races moeten verdwijnen, want het maximumaantal Grand Prixs per jaar is op dit moment 24. De Formule 1-leiding hoopt daarnaast ook, zoals al eerder gemeld, op korte termijn een Grand Prix in Zuid-Afrika te kunnen verrijden. Dat moet dan gebeuren op het circuit van Kyalami, nabij Johannesburg. Er is zelfs een mogelijkheid dat die race volgend jaar al op de kalender komt, maar daarover zijn de betrokken partijen ook nog in gesprek.

Ook de Franse Grand Prix op Paul Ricard is in gevaar wat betreft de toekomst. In België hoopt men dit jaar, tijdens het race-weekeinde eind augustus, te bewijzen dat het op het gebied van logistiek en entertainment een stap voorwaarts heeft gezet. Niet voor niets zei Formule 1’s CEO Stefano Domenicali onlangs dat races in Miami en Zandvoort, met veel entertainment rond de race, de nieuwe standaard zijn. Een mooi, old school circuit alleen is in de huidige tijd niet meer voldoende.

Een uitkomst voor België kan ook nog de situatie in China zijn, waar nog steeds zeer strenge maatregelen worden getroffen omtrent het coronavirus.