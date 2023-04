Buitenlandse media: ’Bloed-schandaal in Nederlands bekerduel’

’Clash tussen Ajax en Feyenoord is pure oorlog: duel gestaakt na helse taferelen en opnieuw na bloedende wond bij Klaassen’, vat het Belgische Nieuwsblad de wedstrijd samen. Sporza schrijft over een ’Bedroevende bekeravond in Nederland’ en Het Laatste Nieuws over een ’Zwarte avond in De Kuip’. De Morgen heeft het over een ’ontspoorde’ wedstrijd.

Het Laatste Nieuws noemt het opvallend dat Feyenoord netten ophangt, maar dat precies bij het stuk van waaruit het voorwerp naar Klaassen werd gegooid geen net hing. Dat stuk werd opengehouden zodat camera’s het duel beter in beeld konden brengen.

Het Engelse boulevardblad The Daily Mail doet er een schepje bovenop: ’Het hoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen wordt GESPLETEN door een raket die uit het publiek wordt gegooid. Grimmige scenes als hij onder het bloed het veld verlaat.’

„In wat de grootste wedstrijd van het Nederlandse voetbal is, verviel de Klassieker in een schandelijke klucht toen de spelers van Ajax werden bekogeld met voorwerpen die door het thuispubliek werden gegooid”, merkt The Daily Mail verder op. „Het spel dreigde over te koken op het veld, door karakteristiek stevige acties op het veld, maar het was een projectiel uit het publiek dat als lucifer fungeerde.”

Een lichtpuntje bij The Daily Star. Dat schrijft dat Klaassen ’als laatste lachte’ omdat Ajax de wedstrijd met 2-1 won.

Het Duitse Bild kopt bij een video van het incident met Klaassen: ’Bloed-schandaal in Nederlands bekerduel’. Het Duitse voetbalmagazine Der Kicker schrijft: ’Schandaal in Rotterdam, aanval met gegooid voorwerp, spelonderbreking en hoofdblessure van Klaassen overschaduwen de deelname van Ajax aan de bekerfinale’.

De halve finale werd „overschaduwd door incidenten”, bericht de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Duitse krant wijst erop dat er een speler gewond raakte en het spel eerder ook tijdelijk moest worden stopgezet vanwege rookontwikkeling door afgestoken vuurwerk.

In Spanje meldt het gezaghebbende Marca: ’De halve finale tussen Feyenoord en Ajax is doorspekt met controverse. Een wedstrijd van emoties, goals en helaas met geweld. Davy Klaassen werd aangevallen door fans die een voorwerp naar hem gooiden. De Klassieker begon al laat door de fakkels. Het voorwerp - het leek op een aansteker - veroorzaakte een nogal spectaculaire blessure bij de Nederlandse international. De achterkant van het hoofd van de ex-speler van Everton en Werder Bremen stopte maar niet met bloeden.’

Het Australische Fox Sports schrijft dat ’alle grenzen voorbij’ zijn nu een speler door een aanval van een supporter bloedt terwijl ’bittere rivaliteit lelijk wordt’. Met het incident heeft ’de grootste rivaliteit in het Nederlandse voetbal weer een nieuw dieptepunt bereikt’, aldus Fox Sports.

In Italië heeft La Gazzetta dello Sport het over chaos en ’absurde voorvallen’.