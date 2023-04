Buitenlandse media: ’Bloed-schandaal in Nederlands bekerduel’

Davy Klaassen voelt aan zijn hoofd nadat hij is geraakt door een aansteker. Ⓒ ANP

Het incident met Davy Klaassen die in het bekerduel met aartsrivaal Feyenoord een aansteker tegen zijn hoofd kreeg is ook in de buitenlandse media niet onopgemerkt gebleven. Er worden geen uitgebreide analyses of beschouwingen aan gewijd, maar de teneur in de artikelen is wel gelijk.