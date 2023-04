Kromowidjojo gaat talenten begeleiden: ’Zelf ooit die route afgelegd’

Kromowidjojo (32) zet zich al in voor UNICEF, de kinderrechtenorganisatie waar ze al jaren ambassadrice van is. Ook is ze lid van de atletencommissie van wereldzwembond World Aquatics. Daarnaast gaat ze zich nu na gesprekken met vertegenwoordigers van de KNZB inzetten als mentor van elite-talenten.

„Ik kom nog regelmatig in het zwembad. Om te zwemmen, maar ook omdat ik het leuk vind om met jonge sporters te praten over hun leven, hun ambities en de obstakels waar ze tegenaan lopen. Tijdens die informele gesprekjes merkte ik dat ik hen als ’ervaringsdeskundige’ goed kan helpen. Per slot van rekening heb ik ooit dezelfde route afgelegd”, laat ze op de website van de KNZB weten.

"Het is zonde om de topsportlessen van Ranomi niet breder en structureler in te zetten"

„We zijn samen tot de conclusie gekomen dat het zonde is om de topsportlessen van Ranomi niet breder en structureler in te zetten”, zegt Sjors Lommerts, manager topzwemmen bij de KNZB. „Ze zal op een aantal momenten per jaar op verschillende trainingslocaties met sporters in gesprek gaan en ook meereizen met enkele internationale toernooien. We zijn er heel blij mee dat Ranomi haar kennis en ervaring wil inzetten voor de ontwikkeling van talentvolle zwemmers. Vooralsnog focust ze zich op begeleiding van wedstrijdzwemmers, maar ik sluit niet uit dat ze in de toekomst ook met talenten van andere sporttakken van de KNZB aan de slag gaat.”