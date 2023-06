Premium Het beste van De Telegraaf

Loodzwaar programma op weg naar ’Parijs 2024’ Burn-outs en blessures liggen op de loer voor volleyballers

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Fabian Plak en Nimir Abdelaziz in actie voor Oranje. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wie waakt over het wel en wee van de beste volleyballers van deze wereld? De internationale bonden in ieder geval niet. Na een zwaar clubseizoen staan er voor de betere nationale ploegen deze zomer drie belangrijke toernooien op het programma. Felix Koslowski, de nieuwe Duitse bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg, baalt van de volgepropte kalender en vreest voor blessures of burn-outs.