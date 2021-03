Alejandro Valverde (40) stelt wielerpensioen misschien tóch weer uit

Hij zegt tegenover Cyclingnews dat het afhangt hoe de wielerkalender eruit moet gaan zien dit jaar. Valverde, al prof sinds 2002, gaf eerder aan zijn aflopende contract bij Movistar aan het einde van dit jaar niet meer te gaan verlengen. Een vijfde deelname aan de Olympische Spelen en een laatste keer meedoen aan de Vuelta zou zijn afscheid worden.

Maar daar lijkt hij van terug te komen. De Spanjaard denkt na over een 21e seizoen als wielerprof. „Als het dit jaar saai wordt, doe ik er misschien nog een jaar bij. Mijn afscheid is nog geen definitieve beslissing. Ik wil na een normaal seizoen stoppen. Laten we kijken hoe de pandemie zich ontwikkelt.” Valverde wordt in april 41 jaar oud.

Hij vervolgt: „Dit is een olympisch jaar en dus een belangrijke. Maar in twee weken kan alles veranderen in deze tijden. We bereiden ons in de beste vorm voor op de Spelen, maar we moeten nog wel afwachten of het doorgaat.”