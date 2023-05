Premium Het beste van De Telegraaf

Niet durven of niet kunnen? Giro d’Italia-favorieten zijn ’besmette’ roze trui liever kwijt dan rijk

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De groep der favorieten rolt over de finish. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het is niet de eerste keer dat de favorieten zich in deze Giro d’Italia koest hielden. Geraint Thomas, Primoz Roglic en João Almeida keurden het ’gezapige’ tempo in de bergrit naar Bergamo zwijgzaam goed. En daarmee tevens dat de roze leiderstrui om de schouders bleef van de ongevaarlijke Fransman Bruno Armirail. Een kopgroep mocht het zondag uitvechten om de dagzege, met de Amerikaan Brandon McNulty die won. Toch rijst bij velen de vraag wat er in hemelsnaam aan de hand is met de klassementsmannen.