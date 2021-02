Arsenal legt Benfica over de knie in heerlijke wedstrijd, exit voor Napoli

Arsenal heeft Benfica uitgeschakeld in de Europa League. De Engelse club versloeg in de return de Portugese ploeg met 3-2 in een enerverende wedstrijd. Dat was na de remise vorige week in de eerste wedstrijd (1-1) voldoende voor een plek in de achtste finales.

Pierre-Emerick Aubameyang zette Arsenal in de 21e minuut op voorsprong. Vlak voor de rust maakte Diogo Gonçalves gelijk. Na ruim een uur nam Benfica de leiding door een treffer van Rafa Silva. Amper 5 minuten later bracht Kieran Tierney de spanning terug (2-2). Het was opnieuw Aubameyang die in de 87e minuut Arsenal naar de volgende ronde kopte. Bij beide treffers van de Gabonees kwam de assist van Bukayo Saka.

Het thuisduel van Arsenal werd in het Griekse Piraeus gespeeld vanwege de reisbeperkingen in de huidige coronapandemie. Björn Kuipers fungeerde als arbiter. Hij deelde één gele kaart uit, aan Adel Taarabt (Benfica).

Granada gooit Napoli eruit

Napoli redde het niet tegen Granada CF. De Italiaanse club won op eigen veld weliswaar met 2-1, maar dat was na de nederlaag van 2-0 in Spanje niet genoeg. Voor Napoli kwamen Piotr Zielinski (1-0) en Fabián Ruiz (2-1) tot scoren. De kostbare treffer van Granada kwam in de 25e minuut op naam van Angel Montoro.

Napoli plaatste zich als poulewinnaar bij de laatste 32. In dezelfde groep wist AZ zich als nummer drie niet te kwalificeren voor de knock-outfase. Granada eindigde achter PSV als tweede in de poule.

Rangers won ook de tweede wedstrijd tegen Antwerp: 5-2. Sjachtar Donetsk klopte Maccabi Tel Aviv voor de tweede keer: 1-0. Ook Villarreal versloeg tegenstander Red Bull Salzburg opnieuw (2-1). Hoffenheim liet zich op eigen veld verrassen door Molde (0-2). Het eerste duel was in 3-3 geëindigd.