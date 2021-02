Peter Bosz met Leverkusen en Club Brugge uitgeschakeld in de Europa League

Trainer Peter Bosz is met Leverkusen gestrand in de Europa League. De Duitse club moest zich op eigen veld opnieuw gewonnen geven tegen Young Boys. De return eindigde in 0-2, na 4-3 in Zwitserland.

Leverkusen trad met verdediger Daley Sinkgraven en middenvelder Jeremie Frimpong aan. Timothy Fosu-Mensah bleef op de bank. Het openingsdoelpunt viel kort na de rust en kwam op naam van de Fransman Theoson Siebatcheu. In de slotfase besliste Christian Fassnacht het tweeluik: 0-2.

Brugge nu ook door Kiev geveld

Club Brugge, met Ruud Vormer en Bas Dost, ging op eigen veld onderuit tegen Dinamo Kiev: 0-1, na 1-1 in Oekraïne. De Belgische kampioen miste liefst zes spelers door een coronabesmetting, onder wie Noa Lang en Stefano Denswil. Ook hoofdtrainer Philippe Clement ontbrak nog bij Brugge. Zij zagen vanachter de televisie dat Vitaly Buyalsky in de slotfase de beslissende treffer maakten.

Leicester City verloor op eigen veld van Slavia Praag: 0-2. Het eerste duel was in 0-0 geëindigd. Serdar Gözübüyük was de leidsman in Leicester. Beide goals vielen na rust. Eerst was het Lukas Provod en vervolgens Abdallah Sima.

Manchester United, zonder Donny van de Beek, bleef in eigen stadion tegen Real Sociedad steken op 0-0. Vorige week won de Engelse club ruim in Turijn (0-4). Manchester United ontsnapte in de return aan een vroege achterstand. Mikel Oyarzabal miste voor de bezoekers nog wel een strafschop.

AC Milan had op eigen veld tegen Rode Ster Belgrado voldoende aan een gelijkspel van 1-1 om door te gaan in het toernooi. De Serviërs hielden lang hoop op meer, maar na een tweede gele kaart voor Marko Gobeljic twintig minuten voor tijd was de wedstrijd gespeeld. In de eerste wedstrijd kwamen beide clubs op 2-2 uit.

AS Roma, met Rick Karsdorp in het basisteam, versloeg SC Braga ook in de return: 3-1. In Portugal hadden de Romeinen met 2-0 gewonnen.

Dinamo Zagreb plaatste zich eveneens voor de achtste finales. FC Krasnodar, met Tonny Vilhena als basisspeler, werd opnieuw ingerekend: 1-0. In Rusland was het al 2-3 geworden in het voordeel van de Kroaten.

Arsenal in heerlijk duel langs Benfica

Arsenal heeft Benfica uitgeschakeld in de Europa League. De Engelse club versloeg in de return de Portugese ploeg met 3-2 in een enerverende wedstrijd. Dat was na de remise vorige week in de eerste wedstrijd (1-1) voldoende voor een plek in de achtste finales.

Blijdschap bij de spelers van Arsenal Ⓒ ANP/HH

Pierre-Emerick Aubameyang zette Arsenal in de 21e minuut op voorsprong. Vlak voor de rust maakte Diogo Gonçalves gelijk. Na ruim een uur nam Benfica de leiding door een treffer van Rafa Silva. Amper 5 minuten later bracht Kieran Tierney de spanning terug (2-2). Het was opnieuw Aubameyang die in de 87e minuut Arsenal naar de volgende ronde kopte. Bij beide treffers van de Gabonees kwam de assist van Bukayo Saka.

Het thuisduel van Arsenal werd in het Griekse Piraeus gespeeld vanwege de reisbeperkingen in de huidige coronapandemie. Björn Kuipers fungeerde als arbiter. Hij deelde één gele kaart uit, aan Adel Taarabt (Benfica).

Granada gooit Napoli eruit

Napoli redde het niet tegen Granada CF. De Italiaanse club won op eigen veld weliswaar met 2-1, maar dat was na de nederlaag van 2-0 in Spanje niet genoeg. Voor Napoli kwamen Piotr Zielinski (1-0) en Fabián Ruiz (2-1) tot scoren. De kostbare treffer van Granada kwam in de 25e minuut op naam van Angel Montoro.

Napoli plaatste zich als poulewinnaar bij de laatste 32. In dezelfde groep wist AZ zich als nummer drie niet te kwalificeren voor de knock-outfase. Granada eindigde achter PSV als tweede in de poule.

Rangers won ook de tweede wedstrijd tegen Antwerp: 5-2. Sjachtar Donetsk klopte Maccabi Tel Aviv voor de tweede keer: 1-0. Ook Villarreal versloeg tegenstander Red Bull Salzburg opnieuw (2-1). Hoffenheim liet zich op eigen veld verrassen door Molde (0-2). Het eerste duel was in 3-3 geëindigd.