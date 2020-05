Sport Kort: EK zwemmen met één jaar uitgesteld

AMSTERDAM - In de rubriek Sport Kort besteedt Telesport aandacht aan het dagelijkse nieuws. Deze rubriek wordt gedurende de dag continu ververst met het laatste nieuws en de prestaties van onze landgenoten bij diverse sportevenementen.De Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest zijn opnieuw op de agenda gezet. De wedstrijden worden nu volgend jaar van 10 tot en met 23 mei in de Hongaarse hoofdstad gehouden