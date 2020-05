Sport Kort: ’WK driebanden zonder publiek geen optie’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Biljart: ’WK driebanden zonder publiek geen optie’

20.00 uur: Het bestuur van de Sectie Driebanden van de KNBB en organisator Dirk Snip kijken reikhalzend uit naar wat premier Rutte woensdagavond gaat zeggen. Komt er verlichting voor de sport, en zo ja, mogen binnensporten ook weer gehouden worden?

Als er geen verlichting komt, dan wordt de kans dat viervoudig wereldkampioen driebanden bij de vrouwen, Thérèse Klompenhouwer, in september voor eigen publiek haar vorig jaar in het Spaanse Valencia behaalde wereldtitel zal kunnen verdedigen, steeds kleiner.

De sectie zal medio juni samen met organisator Dirk Snip een beslissing moeten nemen of het WK vrouwen en junioren in het Noord-Hollandse Heerhugowaard kunnen doorgaan. Is het spelen van het WK zonder publiek een optie? Snip: „Ik ben zelf een liefhebber van de combinatie ’sport en emotie’, dus een WK zonder publiek is eigenlijk geen optie”, aldus organisator, die al een aantal grote toernooien heeft georganiseerd.

Zwemmen: EK zwemmen in Boedapest verplaatst naar mei 2021

16.00 uur: De Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest zijn opnieuw op de agenda gezet. De wedstrijden worden nu volgend jaar van 10 tot en met 23 mei in de Hongaarse hoofdstad gehouden.

Het EK zwemmen stond oorspronkelijk van 11 tot 24 mei geprogrammeerd, maar werd door het coronavirus al opgeschoven naar augustus. Ook dat bleek geen realistische inschatting, waardoor besloten is in 2020 geen EK te houden

Naast de strijd om de medailles op de langebaan (50 meter), staan ook de Europese titels bij het openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen op het programma.