Kylian Mbappé zakt in coronajaar 15 miljoen in waarde, maar blijft wel de nummer 1

Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG. Net als vorig jaar voet Mbappé de lijst met voetballers met de meeste marktwaarde aan. De tweede plaats daarin is voor Harry Kane, de aanvoerder van Tottenham Hotspur en het Engelse elftal. De aanvalsleider werd 1 miljoen euro meer waard en klom van de vijfde naar de tweede stek. De waarde van Kane staat nu op 125 miljoen euro.

Kane passeerde Raheem Sterling, Jadon Sancho en Neymar. Dat trio daalde in waarde. Sterling, de nummer 3, zakte van 133 naar 125 miljoen euro. Borussia Dortmund-aanvaller Sancho leverde 12 miljoen euro in en vertegenwoordigt nu een waarde van 118 miljoen euro. Mbappé’s ploeggenoot Neymar is vijfde en zakte 10 miljoen in waarde: van 125 naar 115 miljoen.

Liverpool goed vertegenwoordigd

De top-10 wordt gecompleteerd door nummer Mo Salah en Marcus Rashford (net als Neymar 115 miljoen euro), Kevin de Bruyne (114 miljoen), Trent Alexander-Arnold (111 miljoen) en Sadio Mané (110 miljoen). Liverpool is met Salah, Alexander-Arnold en Mané met drie spelers het best vertegenwoordigd in de top-10.