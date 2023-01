Koeman breekt met systeem Van Gaal: ’Ik wil met vier verdedigers spelen’

Even daarvoor hadden Koeman en directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen hun handtekeningen gezet onder het contract. „Deze baan zie ik als een erebaan. Ik ben dan ook superblij en trotst dat ik wederom deze kans krijg. Het voelt wel iets anders aan, omdat je weet nu wat de functie inhoudt. Dat is wel anders. Ik weet niet of het makkelijker is of moeilijker.”

Koeman was niet bang dat de KNVB hem niet meer zou willen aanstellen nadat hij 2,5 jaar geleden naar Barcelona vertrok om daar hoofdcoach te worden. „De manier waarop dat is gebeurd werd toegelaten door het contract. Dan kun je niet meer zeggen: daarom kunnen we hem niet meer vragen. Deze keer is het contract clausulevrij, er staat niets in.”

Zo kon hij na een relatief korte periode weer terugkeren als bondscoach van Oranje. „De selectie is mondjesmaat veranderd, er zijn nog heel veel jongens waar we van 2018 tot 2020 ook al mee gewerkt.” Koeman ging ook in op het systeem dat hij wil gaan spelen. „Ik heb wel eens wat aan mijn systeem veranderd, maar in het basissysteem wil ik met vier verdedigers spelen.”

Eerste periode

Koeman was van februari 2018 tot augustus 2020 al bondscoach van het Nederlands elftal, voordat hij naar Barcelona vertrok. Oranje haalde in die periode de finale van de Nations League en plaatste zich voor het EK, waarop Frank de Boer aan het roer stond. Onder Koeman speelde Nederland in totaal twintig interlands, daarvan werden er elf gewonnen, vijf gelijkgespeeld en vier verloren.

Ronald Koeman. Ⓒ ANP/HH

De eerste wedstrijd onder leiding van Koeman is op 24 maart in de EK-kwalificatie tegen Frankrijk. Oranje neemt het verder op tegen Ierland, Griekenland en Gibraltar. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor het EK van 2024, dat in de zomer in Duitsland plaatsvindt.

Koeman gaat bij Oranje samenwerken met assistenten Erwin Koeman, Sipke Hulshoff en Patrick Lodewijks. Koeman heeft een contract dat hem tot en met het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan de KNVB verbindt.