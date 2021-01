Ajax slaat ook toe op commercieel gebied

Daarmee levert commercieel directeur Menno Geelen in coronatijd vakwerk. Ziggo betaalt jaarlijks negen miljoen euro vast en maximaal drie miljoen euro aan bonussen, verreweg het meest van alle sponsoren in de Nederlandse sportwereld. De nieuwe deal geeft Ajax langer financiële zekerheid en is een welkome opsteker. Doordat er geen fans en sponsoren bij de wedstrijden zijn, loopt Ajax dit jaar tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten mis.

De samenwerking met Ziggo dateert van november 2014 toen het kabelbedrijf Aegon opvolgde. Toenmalig directeur Michael Kinsbergen en de huidige directeuren Edwin van der Sar en Menno Geelen bereidden de megadeal maandenlang in stilte voor.