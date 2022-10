FC Emmen en sc Heerenveen sluiten voetbalweekeinde af met bloedeloos gelijkspel

De ploeg van coach Dick Lukkien bleef in eigen stadion steken op 0-0. Emmen draagt de laatste plek in de Eredivisie daarmee wel over aan FC Volendam, dat ook 5 punten heeft maar een slechter doelsaldo. Heerenveen staat zesde met 13 punten.

Lukkien stuurde dezelfde ploeg het veld in als bij de nederlaag tegen Go Ahead Eagles, voorafgaand aan de interlandperiode. Die wedstrijd werd met 2-0 verloren, wat de vierde nederlaag op rij betekende voor Emmen. Bij Heerenveen keerde Syb van Ottele terug in de basis voor de geblesseerde Joost van Aken en Simon Olsson voor Tibor Halilovic.

De thuisploeg nam het initiatief, maar echte grote kansen bleven uit. Richairo Zivkovic werd na bijna een half uur in stelling gebracht door Rui Mendes, maar schoot naast. De tweede helft levende eenzelfde beeld op. FC Emmen viel aan, maar zette Heerenveen ook niet echt onder druk. De laatste pass naar Mendes of naar Mark Diemers ontbrak vaak. Heerenveen werd na ruim een uur ineens gevaarlijk via Milan van Ewijk, maar die schoot naast.