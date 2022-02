Programma TeamNL maandag 7 februari: spektakelstuk op 1500 meter en kans op revanche shorttrackers

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Maandag 7 februari

03.15 uur: ski, reuzenslalom (v): Adriana Jelinkova

schaatsen, 1500m (v): Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Marijke Groenewoud 12.30 uur: shorttrack, 500m (v) QF (evt: Poutsma, Velzeboer, Schulting), 1000m (m) QF (evt Knegt, De Laat, Van ’t Wout), 500m (v) SF, 1000m (m) SF,

shorttrack, 500m (v) QF (evt: Poutsma, Velzeboer, Schulting), 1000m (m) QF (evt Knegt, De Laat, Van ’t Wout), 500m (v) SF, 1000m (m) SF, *13.46 uur: shorttrack, 500m (v) finale A (evt: Poutsma, Velzeboer, Schulting)

shorttrack, 500m (v) finale A (evt: Poutsma, Velzeboer, Schulting) *13.58 uur: shorttrack, 1000m (m) finale A (evt Knegt, De Laat, Van ’t Wout)

Antoinette de Jong

De klap die Antoinette de Jong zaterdag kreeg te verwerken, is ze bijtijds te boven. Na haar teleurstellende achtste plek op de 3000 meter komt de rijdster van Jumbo-Visma maandag alweer in actie op de 1500 meter, het onderdeel waarop ze voor niets minder dan olympisch goud wil gaan. „Ze had het na haar race even zwaar, maar zondag trainde ze goed en liet ze een hoop mooie dingen zien”, meldt haar coach Jac Orie in de catacomben van de National Speed Skating Oval. „Dat deed ze daarvoor ook wel, maar je bent altijd een beetje bang, want na zo’n vervelende rit moet het wel even uit de kuil worden getrokken. Het lijkt er goed uit te zien.”

Ireen Wüst

Het belooft een prachtige strijd te worden op de schaatsmijl, want naast De Jong zijn er een heleboel andere gegadigden voor goud. De meest aansprekende kandidate is Ireen Wüst, die op haar favoriete onderdeel voor haar zesde olympische titel wil gaan en dat als een reële missie beschouwt. „Op momenten dat het écht moet, kan ik vaak nog iets extra’s geven”, verzekert Wüst, die zich naar eigen zeggen goed voelt.

Aan de vooravond van haar eerste race op deze Winterspelen in Peking liet haar ploeggenoot en tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis nog een stimulerende boodschap voor haar achter op Instagram. ’Topper! Morgen jouw vijfde Olympische Spelen. Zoveel respect voor jou. Go get it.’ Wüst reageerde met de woorden: ’Lief, dankje!! Ik ga ervoor!’

Miho Takagi

Op basis van recente resultaten is de Japanse Miho Takagi, een pupil van de Nederlandse bondscoach Johan de Wit, een van de grootste titelfavorieten. Maar ook Brittany Bowe (VS), Ragne Wiklund (Noorwegen), Ayano Sato (Japan), Elizaveta Golubeva (Rusland) en Ivanie Blondin (Canada) zijn namen om in de gaten te houden.

Namens Nederland verschijnt ook Marijke Groenewoud aan de start. Zij neemt het in rit negen op tegen de Chinese Qi Yin. De Jong trekt als elfde ten strijde. De Kazachse Nadezhda Morozova is haar tegenstander. In rit twaalf van vijftien vecht Wüst een onderling duel uit met Blondin. Om half 10 Nederlandse tijd klinkt het startschot.

Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting komen maandag allebei weer in actie. Ⓒ HH/ANP

Shorttrack

Sjinkie Knegt lijkt na de ouverture van deze Spelen klaar voor een medaille. Op de 1000 meter gleed hij ogenschijnlijk soepeltjes naar de kwartfinale van maandag, al nam hij het in de laatste meters van zijn race iets te gemakkelijk op. In zijn heat deed de 32-jarige Fries nog een onnodige poging om de Koreaanse olympisch kampioen Daeheon Whang te passeren, waardoor Knegt maar nipt als tweede finishte, omdat hij daardoor bijna werd verrast door de Chinees Wenlong Li.

„Waarom?”, vroeg bondscoach Jeroen Otter zich hardop af. „Het is duidelijk dat Sjinkie zich goed voelt en lekker in zijn vel zit, maar dit was nergens voor nodig.” Het uitschuifbeen van Knegt deed echter weer eens zijn werk, waardoor hij alsnog tweede werd. „Misschien had ik dat niet moeten doen, maar gelukkig kon ik die Chinees nog pareren. Ik wist wel dat het hard ging en ik qua tijd toch wel door zou zijn. Het gaat lekker, daar haal ik vertrouwen uit”, aldus Knegt.

Itzhak de Laat is er eveneens bij op de kilometer, waar Jens van ’t Wout net buiten de boot viel. Ook zijn heat ging snel, maar omdat er veel gehinderde rijders in andere series - onder wie De Laat - werden gepromoveerd naar de kwartfinale was de potentiële plek van Van ’t Wout vergeven. Bij de vrouwen was het in de heats van de 500 meter full house, met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma die zich plaatsten voor de kwartfinale. De eerste twee noteerden de snelste tijden.

Adriana Jelinkova

Adriana Jelinkova komt om 02.30 uur in actie op de reuzenslalom. Het is voor het eerst sinds 1952 dat Nederland meedoet aan het alpineskiën bij de Spelen.

