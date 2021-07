Koninginnerit in Tour de France prooi voor onstuitbare Tadej Pogacar

Zes renners kregen bij de start van de etappe de zegen van het peloton voor een vlucht: Danny van Poppel, Dorian Godon, Anthony Turgis, Anthony Perez, Maxime Chevalier en Lukas Pöstlberger. Vier Fransen dus. Hun ruimste voorsprong op het peloton was acht minuten.

Maar in aanloop naar scherprechter Col de Peyresourde viel de kopgroep en ook het peloton uiteen. Het verschil met de koplopers was inmiddels alweer teruggelopen naar vier minuten, door toedoen van de ploegen van de klassementsrenners.

Val Kelderman

Van Poppel moest daarna lossen op de Col de Val Louron-Azet na een versnelling van Perez. Aan de voet van slotklim Col du Portet bleven er nog twee Franse vluchters over: Perez en Godon. Het peloton zat op een kleine vier minuten. Het probleem voor de twee vluchters: de Col du Portet is de zwaarste klim van deze editie van de Tour.

Anthony Perez Ⓒ ANP/HH

Perez reed 13,4 kilometer voor de meet weg van zijn Franse concurrent. Bij de groep der favorieten nam het UAE van geletruidrager Pogacar het initiatief. Wilco Kelderman kampte met mechanische pech en bleek daardoor gevallen te zijn. Wéér een val voor de onfortuinlijke Nederlander, vlak voor het begin van de slotklim. Wel kon hij met hangen en wurgen terugkomen. Hij leek vooral hard op zijn kin te zijn gevallen.

Perez had nog twee minuten over, met nog 11 kilometer klimmen te gaan. De debatten bij de favorieten begonnen pas echt op 8.,3 kilometer, toen Pogacar het echt zelf moest doen. Perez was inmiddels ingehaald. Alleen Richard Carapaz en Jonas Vingegaard konden volgen. Ook Rigoberto Uran - de nummer 2 van het klassement - moest op dat moment passen.

De drie klassementsmannen moesten nog 7 kilometer klimmen en leken het podium in Parijs alvast te gaan verdelen. Hierachter reed naast Uran ook onder andere Kelderman. Vingegaard fietste onbewogen op kop, ook Pogacar gaf geen krimp en nam soms over. Alleen Carapaz leek slechts te kunnen volgen.

Richard Carapaz, Jonas Vinegaard en Tadej Pogacar maakten er een spannende slotfase van. Ⓒ ANP/HH

Op 2 kilometer voor de meet gaf de Sloveen er nog maar eens een poef op, maar Vingegaard zat op zijn rug geplakt, terwijl Carapaz ook een taaie klant bleek. De linkeballende Ecuadoriaan speelde toneel, want hij ging met nog iets meer een kilometer te gaan weg. Alleen ’Pogi’ kon volgen. De taaie Deen kwam er echter toch ook weer bij. En dus werd het een sprint van drie man, waarbij Pogacar liet zien wie de baas is deze editie van de Ronde van Frankrijk. Het was zijn tweede ritzege deze Tour.

Kelderman finishte op 1.40 min van de drie en staat nog altijd zesde in het klassement. Wout Poels kon zijn bollentrui behouden, maar zijn grootste concurrent nu is geen kleintje: Pogacar.

Pogacar: rit winnen in het geel heel bijzonder

Tot nu toe beperkte geletruidrager Pogacar zich in de bergen tot het verdedigen van zijn gele trui. Maar de Sloveense leider in de Tour de France had vooraf al mogelijkheden gezien in de zeventiende etappe, een Pyreneeënrit met aankomst bergop. In Saint-Lary-Soulan kon hij weer een droom doen uitkomen. „Een rit winnen in de gele trui is heel bijzonder. Zo is het echt een fantastische dag geworden”, sprak Pogacar, die nog steviger aan de leiding staat.

„De meeste ritten waren geschikt voor de aanvallers. Maar vandaag lag er een parcours dat goed te controleren was. Mijn ploeggenoten hebben zo goed gereden”, vertelde Pogacar, de kopman van UAE-Team Emirates. In de slotfase konden alleen de Deen Jonas Vingegaard en de Ecuadoraan Richard Carapaz nog volgen. De Sloveen versnelde een paar keer en zag Carapaz een keer hetzelfde doen. „Ze waren echt goed. Ik moest alles geven om de sprint te winnen, maar het is gelukt.”

Kelderman treurt niet ondanks val

Met een gehavend gezicht passeerde Kelderman woensdag de finish van de zeventiende etappe van de Tour de France. Een val, kort voor de slotklim, had de Nederlander van Bora-hansgrohe, beschadigd en opgehouden. „Een vervelend intermezzo, maar ik kon vrij snel terugkeren bij de concurrenten. De benen waren gewoon goed vandaag”, vertelde Kelderman, die als zesde finishte en ook die positie behield in het algemeen klassement.

De tv-camera’s hadden de val van Kelderman gemist. „Het was in de laatste bocht van de afdaling. Ik raakte van de weg, had een voet al op de grond toen mijn voorwiel blokkeerde. Ik kwam vol op mijn gezicht terecht”, beschreef hij de tegenslag, net voor de beklimming van de Col du Portet begon. Kelderman gaf bovendien tijd toe aan geletruidrager Tadej Pogacar en diens naaste belagers in het klassement: de Deen Jonas Vingegaard en de Ecuadoraan Richard Carapaz.

Een kleine 2,5 minuten scheiden Kelderman van een podiumplaats. Er volgt donderdag nog één bergrit en zaterdag staat er een tijdrit op het programma, een discipline die hem van de mannen die kort voor hem staan het beste ligt. „Ik zal in die laatste Pyreneeënrit vechten voor een betere plek. Vandaag heb ik me gehandhaafd. Ik denk dat ik daarom van een goede dag kan spreken.”