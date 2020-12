Russell baalt als een stekker: ’Ik kan het niet geloven’

„Ik kan het bijna niet in woorden uitdrukken, om eerlijk te zijn. Er zijn me weleens overwinningen afgenomen, maar twee keer? Ik kon het gewoon niet geloven. Ik heb alles gegeven wat ik in me had”, aldus de 22-jarige Brit, die uiteindelijk als negende eindigde en met ook nog de snelste ronde zijn eerste drie punten in de koningsklasse veroverde.

Schrale troost

Dat was slechts een schrale troost. Russell had teamgenoot Valtteri Bottas al vlak na de start te pakken. Niets leek een overwinning in de weg te staan, totdat Mercedes bij een tweede stop de verkeerde voorbanden onder zijn auto plaatste.

Bekijk ook: Max Verstappen baalt van Leclerc en gunt Pérez zijn zege

Ook dat had nog niet noodlottig hoeven te zijn, want na de herstart reed Russell in no time naar plek 2. Een lekke band maakte aan alle sprookjesverhalen een einde. Voor de Engelsman dan, de uiteindelijke winnaar Sergio Pérez kon zijn geluk niet op. „De auto was zo snel, we hadden Sergio tot die lekke band denk ik nog bij kunnen halen. Ook dit hoort bij racen, helaas. Het is een teamsport en we zullen hier allemaal van leren.”

Mislukt radioverkeer

Volgens teambaas Toto Wolff was de veelbesproken pitstop te wijten aan mislukt radioverkeer, waardoor er miscommunicatie ontstond over de te wisselen banden. Hij noemde die tweede stop tijdens een safety car-situatie er één uit veiligheid. „Je kan achteraf de vraag stellen of dat de juiste beslissing was”, aldus Wolff, die te doen had met Russell. „Hij heeft het geweldig gedaan en had zijn eerste race voor Mercedes direct moeten winnen. Het zal niet zijn laatste kans zijn om een zege te pakken.”

Bekijk hier de uitslag van de race, de standen in de diverse klassementen en de volledige kalender in de Formule 1.