Frank Lampard haalt uit naar spelers Chelsea

„Druk zetten, sprintjes trekken, de bal met de juiste snelheid rondspelen, het veld breed maken, crosspasses geven; alle basisprincipes ontbraken bij ons”, mopperde Lampard. „Dit was voor ons een kans om naar de tweede plaats te klimmen, tegen een ploeg die het zwaar heeft. Maar als je op 60 of 70 procent speelt, ga je geen wedstrijden winnen in de Premier League.”

Een zwakke eerste helft brak Chelsea op. „Je kan twee dingen doen: het een tegenstander heel moeilijk maken of ze ruimte geven. Wij deden vanaf de eerste minuut dat laatste en we gingen daarmee door tot aan de rust”, aldus Lampard. „Het was gemakzuchtig om een penalty weg te geven en daarna ook nog een vrije trap.” Alexandre Lacazette en Granit Xhaka wisten beide spelhervattingen te verzilveren.

Chelsea heeft drie van de laatste vier competitieduels verloren en is weggezakt naar de zevende plaats in de Engelse voetbalcompetitie. Lampard: „Ik maak me zorgen over wat hier achter zit. Ik weet niet of het te maken heeft met zelfoverschatting, maar feit is dat als je in een te laag tempo voetbalt, het heel lastig is om een resultaat te behalen. Ik neem hier de verantwoordelijkheid voor, maar de spelers moeten dat ook doen.”