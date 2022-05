Cambuur-doelman Pieter Bos stopt per direct vanwege hartproblemen

Dat meldt Cambuur woensdag. Het is met de problemen niet mogelijk om topsport ’op een veilige en verantwoorde manier uit te oefenen’.

Bos maakte in de zomer van 2016 de overstap naar Cambuur en is daarmee de speler uit het eerste elftal die het langst actief is voor de club. Hij kwam negen keer uit in een officieel duel voor de hoofdmacht.

„Dit is vooral een persoonlijk drama voor Pieter zelf”, reageert technisch manager Foeke Booy, die eerder zelf werd getroffen door een herseninfarct. Trainer Henk de Jong legde zijn taken dit seizoen neer vanwege een cyste in zijn hoofd.

Booy: „Zo’n nieuwsbericht ontvangen als topsporter en dat ook nog eens op zo’n jonge leeftijd is ronduit verschrikkelijk en het mag voor zich spreken dat we hem als club en team zullen steunen waar we maar kunnen.”

