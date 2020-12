WK-tickets op 1000 meter voor Jutta Leerdam, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting

Wereldkampioene Leerdam reed de beste tijd (1.13,42). Olympisch kampioene Ter Mors eindigde als tweede in 1.13,70. Schulting, olympisch shorttrackkampioene op de 1000 meter, belandde met een persoonlijk record van 1.13,97 op de derde plek.

Met de top 3 mogen ook Femke Kok (1.14,10) en Antoinette de Jong (1.14,13) als nummers 4 en 5 deelnemen aan de twee wereldbekers in januari in Heerenveen.

De twee beschikbare tickets voor de EK sprint, half januari in Thialf, gingen naar Kok en Schulting. Leerdam was als Nederlands sprintkampioene al zeker van deelname.

Het is nog niet zeker of Schulting zal deelnemen aan de EK sprint. Een week later staan de EK shorttrack op het programma in Polen en het is nog maar de vraag of ze de ’bubbel’ in Heerenveen mag verlaten en in Gdansk dan zomaar kan instappen. Daarna zou Schulting zich weer in Friesland moeten voegen in de langebaanselectie voor de wereldbeker eind januari en de WK afstanden. Ze pakte zondag in Thialf ook al een WK-ticket op de 500 meter. Indien Schulting zich afmeldt voor de EK sprint, zal Ter Mors haar plaats innemen.

„Kiezen tussen shorttrack en de langebaan maakt het nu wel wat lastiger, omdat het nu zo goed gaat”, gaf Schulting toe bij de NOS. „Maar shorttrack blijft bij mij op nummer 1 staan. Ik wil dit seizoen heel graag mijn Europese en wereldtitels prolongeren.”