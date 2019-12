Liverpool slaat na rust toe en bereikt laatste 16 Champions League

In Oostenrijk rekende het elftal van basisspelers Virgil van Dijk en Georgino Wijnaldum af met Red Bull Salzburg. Dannie Makkelie floot het cruciale treffen. Na rust sloeg Liverpool, regerend kampioen in het miljoenenbal, genadeloos af met Salzburg: 0-2. De ploeg van trainer Jürgen Klopp sluit Groep E af als nummer één.

Napoli mee met Liverpool

Liverpool blijft Napoli een punt voor. De Italianen bereikten de laatste zestien door een overtuigende zege op Genk: 4-0. Twee oud-Eredivisiespelers namen de gehele Italiaanse productie voor hun rekening. Arek Milik (zuivere hattrick) en Dries Mertens scoorden voor Napoli.

Virgil van Dijk heerst. Ⓒ AFP

Door de snelle 3-0 voorsprong van Napoli tegen Genk wist Liverpool dat het zich tegen de Oostenrijkse topploeg geen uitglijder kon veroorloven. Bij een nederlaag zou het Champions League-avontuur voorbij zijn. Zover kwam het niet. In de eerste helft golfde het spel op en neer, maar bleven de doelpunten uit. Na de pauze nam Liverpool dan toch afstand.

Liverpool slaat keihard toe

Eerst kreeg Mohamed Salah twee enorme kansen om de score te openen. In de 49e minuuts schoot de Egyptenaar rakelings over. Een minuut later kwam Salah opnieuw oog in oog te staan met keeper Cican Stankovic. De goalie bleek koeler in het een-tegen-eengevecht. Vervolgens was het duel snel gespeeld in Salzburg. Naby Keita zorgde op aangeven van Sadio Mané in de 57e minuut voor de openingsgoal. Een minuut later schoot Salah na verdedigend gestuntel de tweede treffer vanuit moeilijke hoek erop moeilijke wijze in.