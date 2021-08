Premium Het beste van De Telegraaf

‘Geeft nooit op, never back down’ Actiefilm inspireert teleurgestelde Ferry Weertman om door te vechten in Tokio

Ferry Weertman tijdens zijn race. Ⓒ René Bouwman.

TOKIO - Ferry Weertman dacht tijdens zijn slopende marathon in het open water van Tokio zelfs even aan voortijdig uitstappen, maar mede door de actiefilm Never Back Down werd de zwemmer op andere gedachten gebracht. ,,Die heb ik gisteren gekeken”, zegt de onttroonde olympisch kampioen na zijn zevende plaats op de Zomerspelen. ,,In die film zeggen ze ook: geef nooit op, never back down. Dat is wel een paar keer door mijn hoofd geschoten.”