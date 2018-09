Terecht gewezen ADO-speler vraagt om 'korreltje zout'

Heel Den Haag weet dat een wederopstanding zéker niet gaat gebeuren als ADO zich zo presenteert als in het eerste playoffduel om Europees voetbal. "Elke fout van een ander negatief begeleiden, ik hou daar niet van" zegt Groenendijk, die furieus was op een aantal van zijn spelers, waaronder zijn spelbepaler Abdenasser El Khayati.

Naast El Khayati’s enorme drive en twee goals zag eenieder in het Cars Jeans Stadion plotseling de armgebaren en verwijten naar medespelers. Hij sloeg zelfs teamgenoot Bakker van zich af, die hem probeerde te bedaren nadat hij ineens in woede ontstak richting arbiter Danny Makkelie. De kansloze 0-4 ruststand op weg naar de Europese droom van ADO was zó onder zijn huid gekropen, dat een El Khayati te zien was die men nooit van hem ziet.

Écht boos

"Hoe dat kan? Heel simpel", zegt El Khayati. "Het is alles of niets. Hierna zijn er geen wedstrijden meer om Europees voetbal te halen. Het móet nu gebeuren. Het is de tweede keer in een jaar dat ik écht boos ben geweest. Dat komt allemaal voort uit winnaarsmentaliteit. Niets anders. Ik wil mijn teamgenoten daarin meenemen."

De nummer 10 weet dat hij op deze manier ook in Arnhem niet het beste uit zijn medespelers krijgt. "Het is niet altijd goed wat ik doe, zeker weten. Van elke fout zeg je achteraf: was het maar niet gebeurd, maar het gebeurt wel eens. Ik hoop dat het met een korreltje zout wordt genomen."