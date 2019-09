De Wit: ’Wilde meer dan bij Ajax op de bank zitten’

Dani de Wit Ⓒ VI Images

WIJDEWORMER - Na zes kwalificatieduels start vanavond voor AZ in Stadion Partizana dan eindelijk het hoofdtoernooi van de Europa League. De ploeg van Arne Slot doet dat met een topfitte selectie, in de wetenschap dat het jonge gezelschap in het voortraject de broodnodige Europese ervaring opsnoof. Dani de Wit, de opvolger van de naar Moskou vertrokken aanvoerder Guus Til, past zich sneller aan dan verwacht.