Excelsior keert na krankzinnige promotiekraker terug in Eredivisie

Het werd een verhitte avond in Den Haag, met een bizar scoreverloop, twee rode kaarten en scheidsrechter Danny Makkelie die de wedstrijd twee keer moest stilleggen vanwege onrust op de tribunes. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, had Excelsior promotie in de tas. De ME moest er na afloop aan te pas komen om een groep boze ADO-fans van het veld te krijgen.

Waar Excelsior eerst direct kopje onder leek te gaan in een groengele vulkaan, daar overleefden de Kralingers uiteindelijk vrij eenvoudig het eerste half uur. Tegen het half uur spelen kreeg Excelsior zelfs een kans op de voorsprong. Na een uitstekende uitbraak van de Kralingers, kreeg Jamal Amofa een schot van Marouan Azarkan op zijn arm. Scheidsrechter Danny Makkelie werd door VAR Kevin Blom naar de zijkant geroepen, wat leidde tot een penalty voor de bezoekers.

ADO-doelman Hugo Wentges stopte een strafschop. Ⓒ ANP/HH

En daar begon de grote Hugo Wentges-show. De bijna twee meter lange goalie, die zich komende week bij Jong Oranje meldt, deed op zijn doellijn alles om Excelsior zijn topschutter Thijs Dallinga van zijn stuk te brengen. Dat lukte. Het rollertje van de man van liefst 35 goals dit seizoen, was een prooi voor Wentges, net als de even matige rebound van de spits.

Het leidde tot een enorme vreugde-uitbarsting op de tribunes, waarbij de voorwerpen het veld op vlogen, tot een leeg flesje aan toe. Scheidsrechter Makkelie koos voor een afkoelingsperiode van een minuut of tien.

Na de hervatting was het snel raak. Wie anders dan Thomas Verheydt bracht ADO op voorsprong. De spits beukte in minuut 35 met het voorhoofd de 1-0 binnen uit een voorzet van linksback Boy Kemper. Vijf minuten later schoot Pires de 2-0 in de verre hoek. Toen Sem Steijn, die naar FC Twente vertrekt, direct na rust ook de 3-0 binnenschoot, leek Excelsior helemaal gebroken.

Tot ADO-rechtsback Tyrese Asante in minuut 69 rood kreeg. Via Azarkan deed Excelsior elf minuten voor tijd iets terug. Het bleek het begin van een tumultueuze slotfase, waarbij ADO begon te wankelen toen Reuven Niemeijer twee minuten later ook de 3-2 binnen werkte. De VAR greep in vanwege hands, maar een minuut later maakte Niemeijer alsnog de 3-2.

ADO-supporters zittend op de boarding. Ⓒ ANP/HH

Fans op boarding

ADO leek geholpen toen ook Excelsior rood kreeg: Michael Chacon moest van het veld. Plotseling verschenen er supporters van ADO aan de zijlijn van het veld om zich op te maken voor een promotiefeest, maar toen gooiden de Kralingers hem nog één keer voor en Thijs Dallinga maakte zijn gemiste strafschop goed en werkte in minuut 93(!) de 3-3 binnen. Vanwege fans op de boarding langs het veld legde Makkelie de wedstrijd voor een tweede keer tijdelijk stil.

In de 7e minuut van de verlenging leek Sacha Komljenovic de winnende treffer te maken, maar in de tweede helft kopte Rachid El Yaakoubi de tweede gelijkmaker van de avond binnen: 4-4. Strafschoppen bepaalden vervolgens de winnaar. Met Feyenoord, Sparta en Excelsior zijn er volgend seizoen weer drie Rotterdamse club actief op het hoogste niveau.