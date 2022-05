LIVE Krankzinnige promotiekraker: ADO en Excelsior stevenen af op strafschoppen

Volg de return hier op de voet via ons scorebord met alle statistieken.

Na bijna een half uur spelen bij een stand van 0-0 werd de wedstrijd even stilgelegd nadat supporters voorwerpen waaronder aanstekers richting de grensrechter hadden gegooid. Even daarvoor had Thijs Dallinga namens Excelsior nog een strafschop gemist. Ook de rebound was niet aan hem besteed.

Vervolgens hoorde scheidsrechter Danny Makkelie dat een van zijn grensrechters was bekogeld. Hij dirigeerde beide ploegen naar de kleedkamer voor een pauze. Na de 3-3 van Excelsior (na een 3-0 achterstand!) in blessuretijd lag het duel opnieuw stil, omdat ADO-fans het veld opkwamen. Blessuretijd moet uitkomst brengen. Mogelijk volgen zelfs nog strafschoppen.

De return in de finale van de play-offs begon om 18.00 uur in Den Haag. Het eerste duel tussen ADO en Excelsior eindigde dinsdag in Rotterdam in 1-1. ADO hoopt na één jaar afwezigheid terug te keren in de Eredivisie. Excelsior speelde in het seizoen 2018/19 voor het laatst op het hoogste niveau.