NOC*NSF pleit voor verruiming trainingsmogelijkheden

Een verruiming van de trainingsmogelijkheden is één van de speerpunten. „Dat vragen we namens de voetballers van de profclubs, de beroepssporters, de sporters met een A-status en alle andere topsporters”, betoogde Hendriks. „We trekken hierin nadrukkelijk samen op met de KNVB. Met de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma hebben we veel contact.”

Ruim een maand geleden werden alle trainingsaccommodaties vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus gesloten. „Er is sindsdien veel gebeurd”, aldus Hendriks. „We hebben er eerst voor gezorgd dat onze topsporters thuis een goede trainingssituatie kregen, met apparatuur en dergelijke. Daarna hebben we goed gekeken wat er verder binnen de richtlijnen van het RIVM nog mogelijk is.”

Hendriks: „In de afgelopen twee weken zijn we vooral bezig om ons voor te bereiden op een samenleving die weer wat meer ruimte krijgt. We denken dat topsport daarvoor een heel goede eerste fase kan zijn. De veiligheidsprotocollen zijn daarbij leidend. We willen hoe dan ook binnen de RIVM-richtlijnen blijven. Daar is geen discussie over. We willen laten zien dat handhaving echt mogelijk is. Daarover zijn we nu met de overheid in gesprek.”

Hendriks kreeg van minister Van Rijn nog geen concrete toezeggingen. „Hij zei heel nadrukkelijk: ’we gaan geen dingen toestaan, waardoor de situatie opnieuw riskant kan worden’. Een versoepeling die wellicht leidt tot meer ziekenhuisopnames is dus niet aan de orde. Wij denken echter dat we als topsport al een heel eind op weg zijn om een veilige samenleving met anderhalve meter afstand, of zelfs meer, in te richten. Daar kunnen later alle andere sporters in Nederland van profiteren.”

Het NOC*NSF en de KNVB krijgen mogelijk dinsdag, als het kabinet weer met informatie komt over het beleid in de coronacrisis, meer duidelijkheid over het verzoek om meer speelruimte voor de topsport. „Minister van Rijn heeft goed geluisterd en gaat ook zeker zijn best doen om dit te bespreken. Maar we beseffen dat het kabinet een veelvoud aan verzoeken krijgt uit verschillende sectoren van de samenleving. Het is nog even een kwestie van afwachten.”