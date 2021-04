Arjen Robben op weg terug; traint soms met de groep

De sterspeler keerde begin dit seizoen terug bij zijn oude club, nadat hij een jaar eerder was gestopt bij Bayern München. De 37-jarige Robben kwam vanwege fysieke problemen pas twee keer in actie dit seizoen.

Eerder deze week liet technisch directeur Mark-Jan Fledderus weten voorlopig geen beslissing te nemen over de toekomst van Robben. „Zijn contract loopt af”, zei Fledderus toen. „Maar als hij zegt dat hij nog een jaartje door wil, zeggen wij meteen: hartstikke graag. Ook al heeft hij dan weinig speelminuten gemaakt, wij zijn heel blij dat hij er is. Hij werkt keihard, is een voorbeeld voor iedereen en ongekend waardevol voor de club.”

Fledderus verder: „Wij gaan het contract niet opzeggen. Veel hangt natuurlijk af van of Arjen weer fit gaat worden. Dat gaan we de komende tijd eerst bekijken, daarna zien we wel verder.”