Joey Veerman doet voormalig werkgever pijn en wint met PSV van Heerenveen

Net als tegen Ajax en AZ schoof Schmidt Mario Götze door naar de punt van de aanval. Eran Zahavi, die in het Europese duel met Maccabi Tel Aviv zwaar teleurstelde, kreeg rust en zat op de bank. Daar moest ook de weer fitte Vinicius aanvankelijk plaats nemen.

Met Götze zat er totaal geen diepte in het spel van de Eindhovenaren. De Duitser liet zich geregeld terugzakken, waardoor PSV een aanspeelpunt miste. Bovendien lukte het de Eindhovenaren niet om gegroepeerd vooruit druk te zetten, toch het handelsmerk van Schmidt. Heerenveen, dat de laatste zes duels verloren had, putte er vertrouwen uit. De Friezen konden vlot het veld oversteken en waren een paar keer dreigend met counters. De gelijkmaker van Tibor Halilovic, via het been van de inglijdende Olivier Boscagli, kwam niet uit de lucht vallen. Philipp Max legde hem niets in de weg en sukkelde achter Halilovic aan. Het was de eerste goal van Heerenveen sinds 547 minuten.

Blessure Gutiérrez

PSV was in de beginfase nog wel op voorsprong gekomen. Maar dat daar een klutsbal aan vooraf ging was typerend. De bal rolde in de voeten van Noni Madueke, die keihard uithaalde. Het was de derde treffer van de Engelsman dit seizoen, die eerder in de eerste twee speelronden tegen respectievelijk Heracles en Cambuur doel trof.

Door de vlotte voorsprong leek PSV een makkelijke zege binnen te kunnen slepen. Maar niets was minder waar. Dat zagen ook de fans, die eindelijk weer eens massaal bij een wedstrijd van PSV aanwezig konden zijn. Al voor de aftrap heerste daar onvrede over het ontbreken van een echte spits in de basisopstelling. Die kwam er pas nadat Gutiérrez aan zijn knie geblesseerd raakte en per brancard werd weggedragen.

Een domper voor Erick Gutiérrez die geblesseerd het veld verlaat. Ⓒ ProShots

In de pauze haakte ook Cody Gakpo met een blessure af. Dat Madueke maar een helft zou spelen was vooraf al bepaald. Toch kwam die laatste wissel Schmidt op een fluitconcert te staan. Dat verstomde echter snel. Terug op zijn vertrouwde positie haalde Götze uit. Het schot leek houdbaar, maar de bal glipte onder de hand van Mulder door in het net.

Veerman doet oude club pijn

Joey Veerman zorgde een paar minuten later tegen zijn oude club voor de 3-1. De Volendammer, die ook bij de openingsgoal betrokken was, vierde die goal tegen zijn oude club ongeremd. Schmidt had hem vrijdag nog als een topaankoop bestempeld. Het geschuif met Götze leverde Veerman een basisplaats op. Hij begon op ‘tien’, maar kon de ballen alleen aan de zijkanten kwijt. Terug op zijn vertrouwde positie had hij meer raffinement. Met zijn goal na een prima loopactie onderstreepte hij dat hij al snel een vaste waarde aan het worden is voor PSV.

Met een sliding voorkwam Mauro Junior in de slotfase een aansluitingstreffer van Anthony Musaba. Die actie werd met gejuich begroet. De fans waren de ellende van de eerste helft alweer vergeten en omarmden de zege.

