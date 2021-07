Bayern-middenvelder Tolisso test positief

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tolisso test positief en moet in quarantaine

12.57 uur: Bayern München-middenvelder Corentin Tolisso heeft positief getest op het coronavirus, meldt zijn club. De 26-jarige Tolisso zit in zijn thuisland Frankrijk in quarantaine. Tolisso maakte geen deel uit van de selectie van de Duitse kampioen die het afgelopen weekend opnam tegen Ajax.

Nog twee voetballers van Cambuur positief getest op corona

11.14 uur: In de selectie van SC Cambuur zijn nog twee spelers positief getest op corona. Volgens de Friese formatie zijn de twee direct in quarantaine gegaan en buiten alle teamactiviteiten gehouden. Eerder meldde Cambuur dat bij twee andere spelers en een staflid corona was vastgesteld.

De club bekijkt wanneer spelers weer op een verantwoorde manier kunnen instromen. Ook worden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De spelers, technische staf en directie worden voor elke (oefen)wedstrijd getest op Covid-19.