Sport Kort: UEFA straft PSV na ongeregeldheden tegen Galatasaray

PSV moet twee tribunevakken sluiten op last van UEFA

21:15 uur Bij de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd van PSV dienen twee tribunevakken in het Philips Stadion leeg te blijven. Dat heeft de tuchtcommissie van de UEFA bepaald naar aanleiding van de ongeregeldheden vorige week in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray (5-1) in de tweede voorronde van de Champions League. PSV dient tevens een boete van 1500 euro te betalen.

De vakken G en H dienen gesloten te blijven bij het eerstvolgende duel in Europees verband. "Op die vakken ontstond kort voor de rust enige onrust na een doelpunt van Galatasaray", legt algemeen directeur Toon Gerbrands uit. "Het is jammer dat er nu een heel vak de dupe wordt van enkele mensen die hun seizoenkaarten hebben doorverkocht. Tegen hen zullen wij optreden."

Feyenoord strikt Atlético Madrid voor openingswedstrijd in Kuip

19:50 uur Feyenoord heeft Atlético Madrid gestrikt als tegenstander in de traditionele openingswedstrijd voor het nieuwe seizoen in De Kuip. De Rotterdamse ploeg speelt op zondag 8 augustus tegen de Spaanse kampioen. De aanvang van het duel is 17.00 uur.

Voor Atlético is het duel in Nederland de laatste test voor het begin van de Spaanse competitie. De ploeg van coach Diego Simeone start in La Liga op 15 augustus met een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo. Feyenoord opent op dezelfde dag de competitie in de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Willem II.

AZ gunt meeste speeltijd aan spelers uit eigen opleiding

16.09 uur: Voor het zesde jaar op rij is AZ de eredivisieclub die het meest gebruikmaakt van spelers uit eigen kweek. In het seizoen 2020-2021 werd ruim 39 procent van alle speelminuten in de competitie gemaakt door voetballers uit de jeugdopleiding van de club. Over heel Europa staat de club twintigste, komt naar voren uit cijfers van CIES Football Observatory.

Na nummer één komt Ajax met 37 procent, FC Twente met 32 procent en Feyenoord met ruim 31 procent. In Europees verband staan de Alkmaarders gedeeld twintigste. Het Slowaakse MSK Zilina voert met 61,5 procent de lijst aan.

Vergeleken met clubs uit de zeven beste competities, waar Nederland bij hoort, doen alleen de Spaanse clubs Athletic Bilbao, Celta de Vigo en Real Sociedad, met scores van rond de 50 procent, het beter dan de Alkmaarse club.

Het observatorium analyseert voetbalstatistieken, zoals de hoeveelheid speelminuten van eigen jeugd in eerste teams. Het in Zwitserland gevestigde onderzoeksbureau hanteert daarbij de regel dat een speler tussen zijn 15e en 21e levensjaar ten minste drie jaar voor de club moet hebben gespeeld.

Tolisso test positief en moet in quarantaine

12.57 uur: Bayern München-middenvelder Corentin Tolisso heeft positief getest op het coronavirus, meldt zijn club. De 26-jarige Tolisso zit in zijn thuisland Frankrijk in quarantaine. Tolisso maakte geen deel uit van de selectie van de Duitse kampioen die het afgelopen weekend opnam tegen Ajax.

Nog twee voetballers van Cambuur positief getest op corona

11.14 uur: In de selectie van SC Cambuur zijn nog twee spelers positief getest op corona. Volgens de Friese formatie zijn de twee direct in quarantaine gegaan en buiten alle teamactiviteiten gehouden. Eerder meldde Cambuur dat bij twee andere spelers en een staflid corona was vastgesteld.

De club bekijkt wanneer spelers weer op een verantwoorde manier kunnen instromen. Ook worden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De spelers, technische staf en directie worden voor elke (oefen)wedstrijd getest op Covid-19.