Ronaldo blij met De Ligt

De 34-jarige Portugees won in zijn loopbaan al vijf keer de Champions League en hoopt net als Clarence Seedorf met drie verschillende clubs de belangrijkste Europa Cup naar zich toe te trekken. „Juventus gaat de Champions League winnen. Ik weet niet of het dit seizoen is of het jaar erop, maar het zit eraan te komen”, zegt Ronaldo in gesprek met Marca.

„Ik heb nog steeds de kracht om te blijven winnen”, vervolgt de topscorer aller tijden van de Champion League. In 2008 pakte hij de Champions League met Manchester United. In 2014, 2016, 2017 en 2018 lukte dat de aanvaller met Real Madrid. „Na de overwinningen met Real had ik een nieuwe motivatie nodig.”

Juventus won in 1985 en 1996 de Europa Cup 1/Champions League, maar sindsdien werd vijf keer de finale verloren. In 1997, 1998, 2003, 2015 en 2017 ging het mis. Afgelopen seizoen deelde Ajax in de kwartfinales een dreun uit aan het Juventus van Ronaldo. Na een gelijkspel in Amsterdam (1-1), zegevierde Ajax met 1-2 in Turijn. Matchwinner was Matthijs de Ligt. De centrale verdediger van Ajax is vanaf dit seizoen ploeggenoot van Ronaldo bij de Oude Dame. Hij werd voor 75 miljoen euro gekocht.

De Portugees geeft tegenover de Spaanse sportkrant aan dat zijn rol klein was bij het contracteren van de 19-jarige Nederlander. „Of ik een belangrijke rol heb gespeeld bij die aankoop? Ik denk het niet. Ik vind het grappig dat ik deze vraag krijg. Het enige wat er gebeurde is een praatje na de Nations League (finale Portugal - Nederland, red.). Dat gebeurt wel vaker. De inhoud van dat soort gesprekken blijft op het veld. Maar ik zou een speler of trainer nooit beïnvloeden als er onderhandelingen bezig zijn. Maar de waarheid is dat ik blij ben dat hij bij ons speelt”, aldus Ronaldo.